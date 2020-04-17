Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

На сегодняшний день в Африке зафиксировали более 18 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них почти 1000 человек умерли.

Хотя эти показатели намного ниже, чем в некоторых частях Европы и США, ВОЗ заявляет, что вирус уже распространяется из столиц африканских стран. В организации также отмечают, что на континенте не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией.

Директор регионального бюро ВОЗ в Африке Матшидисо Моети рассказала, что в Африке пытаются сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.

Отмечается, что одной из первых, в марте этого года, от коронавируса в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Тогда местные власти заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.

Кроме того, существуют также опасения, что коронавирус может быстро распространиться в перенаселенных районах, где невозможно практиковать социальное дистанцирование и где многие не имеют доступа к чистой воде и мылу.