Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о важности регулярной активности для взрослых и детей.

Об этом говорится в сообщении организации.

ВОЗ отметила, что если бы население мира было более активным, это помогло бы предотвратить до 50 млн случаев смертей в год.

“Сегодня, когда многие люди вынуждены оставаться дома из-за COVID-19 ВОЗ выпускает новое Руководство по физической активности, в котором подчеркивается, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными и важны все виды движения”, – говорится в сообщении.

Согласно новым рекомендациям ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендуется в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

ВОЗ рекомендует женщинам быть физически активными в течение всей беременности и после родов.

Согласно данным организации, пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, а также укреплению мышц, чтобы способствовать предупреждению падений и улучшению здоровья.

“Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействие лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедление снижения когнитивных способностей, улучшение памяти и укрепления здоровья мозга”, – отмечает ВОЗ.

Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия – она ​​может способствовать продолжению и улучшению качества жизни.

“Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески”, – цитирует его слова ВОЗ.

В организации отметили, что разная физическая активность полезна и может выполняться как часть работы, спорта и отдыха или передвижения (ходьба, езда велосипеде), а также с помощью танцев, игр и повседневных домашних дел, таких как работа в саду и уборки.