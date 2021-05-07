Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, передає офіційний Twitter організації.

“Сьогодні в другій половині дня ВООЗ додала до переліку використання в екстрених випадках вакцину проти COVID-19 від Sinopharm Beijing, що робить її шостою вакциною, яка отримала підтвердження безпечності, ефективності та якості від ВООЗ”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з проміжним аналізом, вакцина, розроблена китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm, показала 79,34% ефективності проти COVID-19.

Її вже використовують у 38 країнах світу. Серед цих країн майже немає європейських держав (виключення — Угорщина, Сербія та інші).