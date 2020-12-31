Всемирная организация здравоохранения одобрила использование первой вакцины от коронавируса. Разрешение получил препарат от Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщили в пресс-центре ВОЗ.

В четверг, 31 декабря, COVID-вакцина от Pfizer и BioNTech стала первой вакциной, которая получила одобрение ВОЗ для экстренного использования.

“Эксперты рассмотрели данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer и BioNTech. Они обнаружили, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования компенсируют потенциальные риски”, — говорится в сообщении.

Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.