Об этом сообщили в пресс-центре ВОЗ.
В четверг, 31 декабря, COVID-вакцина от Pfizer и BioNTech стала первой вакциной, которая получила одобрение ВОЗ для экстренного использования.
“Эксперты рассмотрели данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer и BioNTech. Они обнаружили, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, и что преимущества ее использования компенсируют потенциальные риски”, — говорится в сообщении.
Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.
- 12 декабря Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. 12 декабря начались поставки вакцины.
- 27 декабря в странах Европейского союза (ЕС) стартовала массовая вакцинация препаратом от Pfizer.
- ЕС хочет получить 300 млн доз вакцины, может покрыть около трети от количества, необходимого для вакцинации всего населения блока.