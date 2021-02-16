Covid-19 Украина

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ВОЗ одобрила COVID-вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.

Вторник, 16 февраля 2021, 15:29

Об этом говорится на сайте организации.

Вакцину AstraZeneca можно использовать во всем мире, в том числе и через глобальный механизм COVAX.

ВОЗ одобряет вакцину для экстренного использования на основе показателей качества, безопасности и эффективности от COVID-19. Одобрение ВОЗ также позволяет странам ускорить собственное утверждение законодательством импорта и использования вакцин.

“Страны, которые сегодня не имеют доступа к вакцинам, наконец-то смогут начать вакцинацию своих медицинских работников и групп населения, находящихся под угрозой, способствуя достижению цели Фонда COVAX относительно равномерного распределения вакцин”, – сказала доктор Марианхела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и товаров для здоровья.

Она также добавила, что глобальный доступ к вакцинам можно обеспечить путем наращивания производственных мощностей и раннего представления разработчиками своих вакцин на обзор ВОЗ.

Процесс одобрения ВОЗ может быть осуществлен быстро, когда разработчики своевременно подают полные данные о своих вакцинах. В случае с AstraZeneca, специалисты ВОЗ проанализировали данные и сформировали выводы за четыре недели.

“Вакцина была рассмотрена 8 февраля Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая предоставляет рекомендации по использованию вакцин в популяциях. SAGE рекомендовала вакцину для всех возрастных групп от 18 лет”, – говорится в заявлении.

  • Ранее в Украине подали на регистрацию вакцину против коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca.
Теги: AstraZeneca, вакцина, ВОЗ, Коронавирус

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