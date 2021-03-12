ВОЗ одобрила COVID-вакцину Johnson & Johnson

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA. Препарат внесли в экстренной список медпрепаратов.

Подчеркиваем, что одобрение ВОЗ позволяет распространять вакцину компании Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

В частности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус заявил, что каждый новый, безопасный и эффективный инструмент от COVID-19 – это еще один шаг к победе над пандемией.

“Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решение для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также совместным решением глобального кризиса”, – заявил Гебреисус.

Вакцина Johnson & Johnson стала третьей, которую одобрил ВОЗ. В списке зарегистрированных вакцин также находятся вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

Что известно о вакцине Johnson&Johnson?

Вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.