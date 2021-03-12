ВОЗ одобрила COVID-вакцину Johnson & Johnson

Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA. Препарат внесли в экстренной список медпрепаратов.
Подчеркиваем, что одобрение ВОЗ позволяет распространять вакцину компании Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.
В частности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус заявил, что каждый новый, безопасный и эффективный инструмент от COVID-19 – это еще один шаг к победе над пандемией.
“Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решение для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также совместным решением глобального кризиса”, – заявил Гебреисус.
Вакцина Johnson & Johnson стала третьей, которую одобрил ВОЗ. В списке зарегистрированных вакцин также находятся вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.
Что известно о вакцине Johnson&Johnson?
Вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.
Результаты клинических испытаний с участием людей в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 эффективна для предотвращения коронавируса у людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 000 человек.
Половина из них получила однократную дозу вакцины, а половина – плацебо (фиктивная инъекция). Люди не знали, вводили ли им вакцину от COVID-19 или плацебо.
Исследование показало, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели снизилось на 67 % у людей, получивших вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson (116 случаев из 19 630 человек), по сравнению с людьми, получавшими плацебо (348 из 19 691 человека). Это означает, что вакцина имела эффективность 67 %.
Побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson в исследовании обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после прививки. Наиболее частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.
- 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование третьей вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.
- 6 марта Канада одобрила использование первой однодозовой вакцины от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson.
- 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.