Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Reuters.

“Ограничение поездок для сдерживания распространения является разумным, пока у нас не будет более точной информации. При этом, цепочки поставок товаров первой необходимости и перемещения должны оставаться возможными”, – сказал он.

Однако дата встречи пока неизвестна.

ВОЗ предостерегла от серьезной тревоги по поводу нового штамма SARS-CoV-2 , заявив, что это нормальная часть развития пандемии, и похвалив Великобританию за его обнаружение.

В организации также подчеркнули, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм повлиять на эффективность вакцины, добавив, что исследования продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.