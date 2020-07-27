Глава Всемирной организации здравоохранения заявил об усилении пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

По словам Тедроса Гебреисуса, по состоянию на данный момент в мире зафиксировано около 16 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 640 000 смертей.

За последние шесть недель количество случаев удвоилось.

“Согласно требованиям международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе пересмотреть ситуацию с коронавирусом“, – сказал глава ВОЗ.