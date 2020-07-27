Об этом сообщила пресс-служба организации.
По словам Тедроса Гебреисуса, по состоянию на данный момент в мире зафиксировано около 16 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 640 000 смертей.
За последние шесть недель количество случаев удвоилось.
“Согласно требованиям международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе пересмотреть ситуацию с коронавирусом“, – сказал глава ВОЗ.
- В Гослесагентстве сообщили о вспышке COVID-19 среди сотрудников центрального аппарата.
- Ранее сообщалось, что в Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксировали вспышку коронавируса.