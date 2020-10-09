Об этом на брифинге сообщила председатель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, в настоящее время ВОЗ получает сообщения о случаях повторного инфицирования коронавирусом из многих стран, однако оценок касательно их количества пока нет.

ВОЗ создала специальную группу для исследования случаев реинфекции, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, связанные с этим.

“У нас есть специальная рабочая группа, специально по реинфекции, поскольку у нас есть много вопросов. Что мы хотим понять, это какой иммунный ответ, реакции антител после первой инфекции, какая на момент второй инфекции, растет или сокращается количество антител, что именно происходит”, — отметила Ван Керкхове.