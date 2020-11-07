Всемирная организация здравоохранения изучит биобезопасность норковых ферм в странах по всему миру, чтобы предотвратить дальнейшие "побочные эффекты" после того, как Дания решили убить норок из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что передача вируса от животных к человеку “вызывает беспокойство”.

“Мутации (в вирусах) – это нормально. Подобные изменения в вирусе мы отслеживаем с самого начала”, – добавила она.

На этой неделе Дания заявила, что планирует уничтожить всю популяцию норок, и объявила о новых строгих мерах изоляции на севере страны, чтобы не допустить распространения мутировавшего коронавируса среди животных и людей.

Это вызвало опасения, что мутации могут повлиять на потенциальную эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Однако главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявил, что пока рано делать выводы о последствиях мутаций вируса, обнаруженного у норки.

“Нам нужно подождать и посмотреть, каковы будут последствия, но я не думаю, что мы должны делать какие-либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины. На данный момент у нас нет никаких доказательств этого”, – сказала она.