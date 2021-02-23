Covid-19 Украина

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ВОЗ будет выплачивать компенсации за побочные эффекты вакцин COVAX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала создание фонда компенсаций за серьезные побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса.

Вторник, 23 февраля 2021, 14:11

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такие выплаты смогут получить только граждане 92 стран-членов глобальной программы COVAX.

Программа станет первым и единственным механизмом компенсации вреда от вакцин, которая действует в международном масштабе. Она предложит людям право на получение “быстрого, справедливого, надежного и прозрачного процесса вакцинации”.

“Обеспечивая единовременную компенсацию и окончательное урегулирование любых исков, программа COVAX имеет целью значительно уменьшить потребность в обращении в суды, что может быть длительным и дорогостоящим процессом”, – говорится в заявлении.

Важно, что компенсации смогут получить только пациенты, которые испытывали серьезные побочные реакции от вакцины, полученной в рамках программы COVAX. Украинцы также могут претендовать на получение выплаты.

Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.

Сегодня, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Теги: COVAX, вакцини, Коронавирус, побічні ефекти вакцин

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