ВОЗ будет выплачивать компенсации за побочные эффекты вакцин COVAX

Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такие выплаты смогут получить только граждане 92 стран-членов глобальной программы COVAX.
Программа станет первым и единственным механизмом компенсации вреда от вакцин, которая действует в международном масштабе. Она предложит людям право на получение “быстрого, справедливого, надежного и прозрачного процесса вакцинации”.
“Обеспечивая единовременную компенсацию и окончательное урегулирование любых исков, программа COVAX имеет целью значительно уменьшить потребность в обращении в суды, что может быть длительным и дорогостоящим процессом”, – говорится в заявлении.
Важно, что компенсации смогут получить только пациенты, которые испытывали серьезные побочные реакции от вакцины, полученной в рамках программы COVAX. Украинцы также могут претендовать на получение выплаты.
Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.
Сегодня, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.
- Украинское правительство договорилось о поставках дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.