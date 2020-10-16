О результатах исследований сообщили на сайте ВОЗ.
В рамках глобального исследования “Солидарная терапия”, координированного Всемирной организацией здравоохранения, стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.
В ВОЗ сообщили, что исследование охватило более 30 стран. Исследовалось влияние препаратов на общую смертность, начало интубации на аппарате ИВЛ и длительность пребывания в больнице в 28-дневном периоде.
Напомним, что Кабинет Министров Украины выделил 46 811,5 тысячи гривен на закупку препарата Ремдесивир. В Минздраве заявляли, что этот имуноглобулинний препарат необходим для пациентов с тяжелой формой коронавируса.
- Ранее Европейская комиссия подписала первый контракт на поставку в 500 тысяч курсов лечения препаратом от коронавируса Ремдесивир. Производством лекарств будет заниматься американская компания Gilead. В закупке большой партии препарата участвуют 36 стран, среди которых все страны ЕС, страны ЕЭЗ, Великобритания, Албания, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Косово и Босния.