О результатах исследований сообщили на сайте ВОЗ.

В рамках глобального исследования “Солидарная терапия”, координированного Всемирной организацией здравоохранения, стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.

В ВОЗ сообщили, что исследование охватило более 30 стран. Исследовалось влияние препаратов на общую смертность, начало интубации на аппарате ИВЛ и длительность пребывания в больнице в 28-дневном периоде.

Напомним, что Кабинет Министров Украины выделил 46 811,5 тысячи гривен на закупку препарата Ремдесивир. В Минздраве заявляли, что этот имуноглобулинний препарат необходим для пациентов с тяжелой формой коронавируса.