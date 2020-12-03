Всемирная организация здравоохранения основательно изучает перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации. Они будут необходимы для путешествий.

Об этом заявил медицинский эксперт ВОЗ во время брифинга в Копенгагене, информирует Reuters.

Отмечается, что в организации призвали воздержаться от использования “паспортов иммунитета” пациентами, которые уже переболели коронавирусом.

“Мы очень внимательно изучаем варианты использования технологий в мероприятиях защиты от COVID-19, один из них – это то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации”, – отметил представитель ВОЗ.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после решения Великобритании о регистрации вакцины от коронавируса Pfizer заявила, что разрабатывает рекомендации по ее использованию.