Об этом заявил медицинский эксперт ВОЗ во время брифинга в Копенгагене, информирует Reuters.
Отмечается, что в организации призвали воздержаться от использования “паспортов иммунитета” пациентами, которые уже переболели коронавирусом.
“Мы очень внимательно изучаем варианты использования технологий в мероприятиях защиты от COVID-19, один из них – это то, как мы можем работать с государствами-членами над сертификатом электронной вакцинации”, – отметил представитель ВОЗ.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после решения Великобритании о регистрации вакцины от коронавируса Pfizer заявила, что разрабатывает рекомендации по ее использованию.
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.