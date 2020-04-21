ВОЗ заявила, что коронавирус не имеет лабораторного происхождения

Об этом сегодня на брифинге заявила спикер ВОЗ Фадела Чаиб, сообщает Reuters.
“Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории или где-либо еще. Вполне вероятно, что вирус животного происхождения”, – сказала Чаиб.
Она добавила, что пока неясно, каким образом вирус пересек межвидовой барьер и попал к человеку, но “наверняка” это произошло через промежуточное животное, которое было носителем вируса.
“Скорее всего, что его природный резервуар – летучие мыши. Но как вирус передался от летучих мышей людям, еще предстоит узнать”, – отметила спикер ВОЗ.
При этом она отказалась отвечать на вопрос, мог ли вирус случайно вырваться из лаборатории. Уханьский институт вирусологии отвергает версию о том, что он мог стать источником этого вируса.
Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.
- Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
- Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае.Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19.