ВОЗ заявила, что коронавирус не имеет лабораторного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лабораторных условиях.

Об этом сегодня на брифинге заявила спикер ВОЗ Фадела Чаиб, сообщает Reuters.

“Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории или где-либо еще. Вполне вероятно, что вирус животного происхождения”, – сказала Чаиб.

Она добавила, что пока неясно, каким образом вирус пересек межвидовой барьер и попал к человеку, но “наверняка” это произошло через промежуточное животное, которое было носителем вируса.

“Скорее всего, что его природный резервуар – летучие мыши. Но как вирус передался от летучих мышей людям, еще предстоит узнать”, – отметила спикер ВОЗ.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, мог ли вирус случайно вырваться из лаборатории. Уханьский институт вирусологии отвергает версию о том, что он мог стать источником этого вируса.

Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.