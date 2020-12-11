Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что отчет был предназначен для предотвращения смертельных случаев в будущем. Его подготовил ученый ВОЗ Франческо Замбон, а также десять его коллег из Европы. Исследование было опубликовано на сайте ВОЗ 13 мая. Его целью было предоставление информации странам, которые еще не пострадали.
В частности, в отчете отмечается неподготовленность страны. Первые реакции больниц были “импровизированными и хаотичными”.
По данным издания, документ был удален с сайта ВОЗ по личной просьбе Раньери Герры, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам. Герра был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014-го до конца 2017 года и отвечал за обновление плана пандемии.
В ВОЗ не объяснили причину удаления отчета, но отметили, что он содержит “неточности и несоответствия”.
Исследователь Замбон в отчете написал, что план борьбы с пандемией в Италии не был обновлен в 2017 году – после тщательной проверки выяснилось, что все материалы позже 2006 года был просто скопированы и вставлены.
“В настоящее время мы работаем с итальянским правительством над прояснением этой проблемы”, – сообщили в ВОЗ на запрос издания.
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