Всемирную организацию здравоохранения обвинили в сговоре с властями Италии. Причиной сомнений стало удаление отчета организации, в котором отмечалось, что страна к пандемии не готова.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что отчет был предназначен для предотвращения смертельных случаев в будущем. Его подготовил ученый ВОЗ Франческо Замбон, а также десять его коллег из Европы. Исследование было опубликовано на сайте ВОЗ 13 мая. Его целью было предоставление информации странам, которые еще не пострадали.

В частности, в отчете отмечается неподготовленность страны. Первые реакции больниц были “импровизированными и хаотичными”.

По данным издания, документ был удален с сайта ВОЗ по личной просьбе Раньери Герры, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам. Герра был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014-го до конца 2017 года и отвечал за обновление плана пандемии.

В ВОЗ не объяснили причину удаления отчета, но отметили, что он содержит “неточности и несоответствия”.

Исследователь Замбон в отчете написал, что план борьбы с пандемией в Италии не был обновлен в 2017 году – после тщательной проверки выяснилось, что все материалы позже 2006 года был просто скопированы и вставлены.

“В настоящее время мы работаем с итальянским правительством над прояснением этой проблемы”, – сообщили в ВОЗ на запрос издания.