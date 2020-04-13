Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица считает, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе остается актуальным, но малореалистичным в ближайшее время.

Об этом Кислица рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть воспроизведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивали предыдущий и сегодняшний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично”, – сказал он.

При этом постпред добавил, что “миротворческими” подобные операции называются только в русском языке.

“На всех языках, кроме русского, они называются операциями по “поддержанию мира”. И это не просто игра слов. ООНовские операции – они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны либо сами, либо при посредничестве ООН или отдельных стран достигли какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня”, – пояснил Кислица.

По его словам, миротворцы появляются только после достижения соглашения и прекращения огня.

“ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то “принуждать к миру”, как это понимают россияне. А мы видели, что такое “принуждение к миру” на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе”, – добавил он.