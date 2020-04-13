Об этом Кислица рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.
“Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть воспроизведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивали предыдущий и сегодняшний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично”, – сказал он.
При этом постпред добавил, что “миротворческими” подобные операции называются только в русском языке.
“На всех языках, кроме русского, они называются операциями по “поддержанию мира”. И это не просто игра слов. ООНовские операции – они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны либо сами, либо при посредничестве ООН или отдельных стран достигли какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня”, – пояснил Кислица.
По его словам, миротворцы появляются только после достижения соглашения и прекращения огня.
“ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то “принуждать к миру”, как это понимают россияне. А мы видели, что такое “принуждение к миру” на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе”, – добавил он.
- Введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55 % опрошенных социологической группой “Рейтинг”.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступает за размещение миротворцев на границе между Россией и оккупированными ею территориями Донецкой и Луганской областей.