Некоторые из карантинных ограничительных мер, введенных в Украине в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, имеют психологическое обоснование и направлены на увеличение социальной дистанции.

Об этом заявил в интервью изданию LB.ua заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его мнению, украинец никогда не осознает наличие карантина, пока “можно спокойно выйти погулять в парке”.

“Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие меры, которые предпринимаются, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв. Такие комплексные меры придуманы не нами. Мы изучали механизмы, читали научные статьи, и видели, что в других странах это повлияло”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что ранее сам критиковал ряд мер, принятых в других странах, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял серьезность ситуации.

“Я также критиковал Китай, когда они поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть, критиковал Италию, когда они там кое-что делали. Но когда все началось в Украине, я понял, для чего это делали Китай и Италия”, – заявил главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что в случае соблюдения карантина страна может начать постепенное возвращение к нормальной жизни после 24 апреля.

“Если будем придерживаться карантинных мер и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то, в принципе, уже скоро увидим положительную динамику, и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина”, – рассказал он.

Отвечая на вопрос, какими будут первые послабления, главный санврач заявил: “Будем смотреть, будем думать. Возможно, возобновим именно прогулки в парке”.

“Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведение ВНО”, – добавил Ляшко.