Об этом шла речь во время выступления политического директора МИД Эстонии Лембита Уибо.
Уимбо озвучил совместную позицию Эстонии, Финляндии, Исландии, Дании, Латвии, Литвы, Норвергии и Швеции касательно поддержки Украины.
“Сегодня шесть лет после трагических событий на Майдане и начала российской агрессии против Украины. Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою прочную поддержку суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, в том числе территориальных вод”, — сказал он.
Уимбо подчеркнул, что северо-балтийские страны осуждают незаконную аннексию Крыма.
“Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания Европейским Союзом, включая ограничительные меры. Мы настоятельно призываем Российскую Федерация соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины, как это изложено в резолюции Генеральной ассамблеи 68/262”, — добавил он.
На видео с 35 минуты
- Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.
- Во время своего выступления министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.
- Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков заявил о готовности государства присоединиться к миротворческой миссии.