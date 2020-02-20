Во время дебатов касательно ситуации на оккупированных территориях Украины восемь стран Северной Европы и Балтии поддержали страну и осудили агрессию России.

Об этом шла речь во время выступления политического директора МИД Эстонии Лембита Уибо.

Уимбо озвучил совместную позицию Эстонии, Финляндии, Исландии, Дании, Латвии, Литвы, Норвергии и Швеции касательно поддержки Украины.

“Сегодня шесть лет после трагических событий на Майдане и начала российской агрессии против Украины. Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою прочную поддержку суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, в том числе территориальных вод”, — сказал он.

Уимбо подчеркнул, что северо-балтийские страны осуждают незаконную аннексию Крыма.

“Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания Европейским Союзом, включая ограничительные меры. Мы настоятельно призываем Российскую Федерация соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины, как это изложено в резолюции Генеральной ассамблеи 68/262”, — добавил он.

На видео с 35 минуты