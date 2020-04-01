Восемь украинцев, находящиеся в Японии, Германии, Польше и Италии вылечились от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

На данный момент 32 украинца проходят лечение от коронавируса за пределами страны.

По одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по двое в ОАЭ и Нигерии, трое в Австрии, четверо в Польше, Германии и Доминиканской Республике, а также пятеро в Италии.

В сообщении также сказано, что восьми украинцам удалось вылечиться за рубежом. В Германии, Италии и Польше – по двое украинцев. Еще четверо в Японии.

Четверо украинцев умерли за рубежом от коронавирусной инфекции.

Еще около 12 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения домой.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.