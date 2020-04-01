Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).
На данный момент 32 украинца проходят лечение от коронавируса за пределами страны.
По одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по двое в ОАЭ и Нигерии, трое в Австрии, четверо в Польше, Германии и Доминиканской Республике, а также пятеро в Италии.
В сообщении также сказано, что восьми украинцам удалось вылечиться за рубежом. В Германии, Италии и Польше – по двое украинцев. Еще четверо в Японии.
Четверо украинцев умерли за рубежом от коронавирусной инфекции.
Еще около 12 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения домой.
Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиланда вернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.