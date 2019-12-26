По некоторым данным, почти четверть граждан Украины страдают от лишнего веса. Немалую роль в этом играют воспитание и стресс.

Такое мнение в комментарии #Буквам выразила психотерапевт Анастасия Лобазова.

“Говоря о проблеме [ожирения], стоит выделить посттравматическую культуру воспитания. Вслед за войнами и голодом – это установки о том, что есть надо не тогда, когда организм испытывает потребность, а “по часам”, впрок, доедать все с тарелки и “не выбрасывать” еду, “не перебирать” блюдами. В связи с этим возникают игнорирование и непонимание реальных потребностей своего организма, а это приводит к привычке переедания и предпочтению калорийной пищи”, — отметила Лобазова.

Кроме того, психотерапевт отмечает, что у многих из нас с детства существует эмоциональная зависимость от калорийной еды.

“Вторая, тесно связанная с первой, причина – ошибочные связи. Здесь говорим о еде, как о средстве самоутешения: “прием пищи равно выброс глюкозы равно подъем настроения” и формирование привычки есть больше и чаще, желательно сладкое. Часто еда является средством манипуляции, например, “мороженное после супа” или регуляции поведения “за хорошее поведение конфетку”. Это переводит еду из разряда топлива для организма в разряд эмоциональной зависимости”, — добавила психотерапевт.

Не меньшую роль в проблеме ожирения, по мнению врача, играет стресс. Из-за него, а вовсе не из-за лени, некоторые люди могут набирать вес, несмотря на здоровое питание и активный образ жизни.

“Третья причина – стресс. Существует стереотип, что толстые люди ленивы. На самом деле человек, страдающий ожирением, может иметь очень высокую физическую нагрузку и активность, и именно из-за этого организм испытывает постоянный стресс и накапливает лишний жир. В то же время психологический стресс, различного рода травмы и конфликты способствуют выработке кортизола, который приводит к нарушению метаболизма. Особенно важно обратить внимание, если здоровый ребенок при нормальном питании начинает стремительно набирать вес. Часто причина кроется именно в хроническом стрессе, подавленных негативных переживаниях”, — подчеркнула Лобазова.

Также психотерапевт отмечает, что скрытыми причинами ожирения могут быть депрессия и тревога, из-за которых люди пассивны и не мотивированны. Организм будто “замирает”, что расценивается мозгом как угроза для жизни, вырабатывается излишек кортизола и круг вновь замыкается.