Воспитательница детсада в Майами Аманда Лоренцо показала, как с помощью незамысловатого эксперимента показать детям, насколько эффективно мыть руки с мылом.

#Буквы подготовили перевод ролика на украинский язык.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ВОЗ рекомендует как можно меньше выходить из дома, а также активнее мыть и дезинфицировать руки.

Воспитательница одного из детских садов в Майями Аманда Лоренцо придумала интересный способ донести эту рекомендацию детям — с помощью простого научного эксперимента.

Лоренцо насыпала в тарелку с водой черный перец, сравнив его с микробами и вирусами, и попросила одну из девочек опустить палец в воду чистый — он стал грязным.

Затем женщина попросила девочку намылить палец и попробовать снова опустить его в воду с перцем. Когда девочка сделала это, перчинки “разбежались” в разные стороны, а палец остался чистым.

Руки треба мити! Ніякої магії, тільки наука 🦠Вчителька за допомогою води та перцю показала дітям, як важливо мити руки. Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020

Незамысловатый эксперимент вызвал бурную реакцию не только у шокированных действием мыла детей, но и у пользователей сети. Опубликованный #Буквами видеоролик собрал более 1 млн просмотров и почти 20 тысяч лайков.