В Сети опубликовали новый фрагмент совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука, на котором чиновники обсуждают, как объяснить Президенту Владимиру Зеленскому причины колебания курса валюты и прогноз на следующие три года.

Запись опубликована в свободном доступе.

В описании указано, что это история о том, как премьер Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий, замглавы НБУ Екатерина Рожкова, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов собирались на совещание к “тупому президенту” Зеленскому.

На записи чиновники говорят о стабилизации курса в стране, факторах, которые на это влияют, а также о том, как объяснить колебания Президенту.

В ходе встречи, фрагменты которой были опубликованы анонимным источником, мужчина, чей голос, как предполагается, принадлежит Гончаруку, предлагает пояснить Главе государства последствия колебания курса на примере продуктовой корзины для салата “Оливье”.

На видео с 08:22

“Смотрите, скажу с человеческого языка на… Ему надо сказать: “Смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что “Оливье” в следующем году на следующем новогоднем столе…”, – говорит, возможно, Гончарук.

“Не будет дороже чем в этом”, – дополняет его собеседник.

“Да”, – отвечает Гончарук.

“Не факт”, – озвучивает свое мнение Маркарова.