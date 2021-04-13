Вовк вважає, що Зеленський піддався на маніпуляції «агентів іноземного впливу»

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк вважає, що Україною "керують посольства та їхні поплічники".

Про це він написав у Facebook.

Коментуючи внесений до Верховної Ради законопроєкт президента України Володимира Зеленського про ліквідацію ОАСК, Вовк заявив, що глава держави “піддався на маніпуляції окремих активістів і за сумісництвом агентів іноземного впливу”.

“Шкода, що державою все більше керують посольства та їхні поплічники, які вдають із себе за іноземні гроші громадянське суспільство”, – написав Вовк. Конкретних посольств та “іноземних агентів” він не назвав.

Голова ОАСК запевнив, що спокійно поставився до новини про законопроєкт, оскільки, за його словами, суд шість років перебуває під тиском “постійних негативних інформкампаній і провокацій”.

За словами Вовка, суд і далі працює у штатному режимі.