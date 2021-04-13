Вовк вважає, що Зеленський піддався на маніпуляції «агентів іноземного впливу»

Про це він написав у Facebook.
Коментуючи внесений до Верховної Ради законопроєкт президента України Володимира Зеленського про ліквідацію ОАСК, Вовк заявив, що глава держави “піддався на маніпуляції окремих активістів і за сумісництвом агентів іноземного впливу”.
“Шкода, що державою все більше керують посольства та їхні поплічники, які вдають із себе за іноземні гроші громадянське суспільство”, – написав Вовк. Конкретних посольств та “іноземних агентів” він не назвав.
Голова ОАСК запевнив, що спокійно поставився до новини про законопроєкт, оскільки, за його словами, суд шість років перебуває під тиском “постійних негативних інформкампаній і провокацій”.
За словами Вовка, суд і далі працює у штатному режимі.
Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них був покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.
Затримання брата голови ОАСК
Минулого тижня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов – брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Вовка розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.
За місцем виявлення “предмету неправомірної вигоди” детективи НАБУ також знайшли антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та самого Зонтова. Також були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн).
Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави в 35 млн 185 тисяч гривень.
Справа ОАСК
17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.
Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.
Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.
11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).
12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.
3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.
22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.
- Лише останнім часом Окружний адміністративний суд Києва виніс ряд гучних рішень: зокрема, скасував постанову про нову редакцію “Українського правопису”, а також скасував рішення про перейменування Московського проспекту в столиці на честь Степана Бандери.