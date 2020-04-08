Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что здоровым людям нет необходимости в общественных местах носить медицинские маски и респираторы.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Так, маску следует носить в том случае, “если у вас есть симптомы COVID-19 (особенно кашель, насморк) или ухаживаете за кем-то, у кого может быть COVID-19”.

Одноразовую маску можно использовать только один раз.

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“Если вы не болеете или не ухаживаете за тем, кто болен, тогда вы переводите маску понапрасну”, – отмечают в ВОЗ.

Во всем мире ощущается нехватка медицинских масок, поэтому ВОЗ призывает людей “использовать маски с умом”.

Во Всемирной организации здравоохранения напоминают, что наиболее эффективным способом защитить себя и окружающих от COVID-19 – это частое мытье рук, кашлять в изгиб локтя или в бумажные салфетки, держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей, которые кашляют или чихают.