Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Так, маску следует носить в том случае, “если у вас есть симптомы COVID-19 (особенно кашель, насморк) или ухаживаете за кем-то, у кого может быть COVID-19”.
Одноразовую маску можно использовать только один раз.
Читайте также:
“Если вы не болеете или не ухаживаете за тем, кто болен, тогда вы переводите маску понапрасну”, – отмечают в ВОЗ.
Во всем мире ощущается нехватка медицинских масок, поэтому ВОЗ призывает людей “использовать маски с умом”.
Во Всемирной организации здравоохранения напоминают, что наиболее эффективным способом защитить себя и окружающих от COVID-19 – это частое мытье рук, кашлять в изгиб локтя или в бумажные салфетки, держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей, которые кашляют или чихают.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса COVID-19, не снимать их слишком рано.