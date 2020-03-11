Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.

“ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию”, – заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз. По его словам, заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 114 странах. По данным на 11 марта, во всем мире уже зарегистрировано 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч из них завершились летальным исходом.

Наиболее сильно от вируса пострадали Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют все новые регионы.

Также в организации призвали страны найти баланс между защитой здоровья людей, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека.

ВОЗ призвала все страны:

активировать и расширить механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации

объяснять людьми о рисках и как они могут защитить себя

найти, изолировать, проверить и обработать каждый возможный случай #COVID19 и проследить каждый контакт.

Отметим, пандемия – это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.