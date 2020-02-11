Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Новый коронавирус, эпидемия которого наблюдается в Китае, получил название COVID-19. Эта аббревиатура расшифровывается как “corona virus disease 2019”.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, название было необходимо для того, чтобы избежать неточных и стигматизирующих формулировок.

“Нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием. Наличие имени имеет значение для предотвращения использования других имен, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса”, — отметил он.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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