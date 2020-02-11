Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Новый коронавирус, эпидемия которого наблюдается в Китае, получил название COVID-19. Эта аббревиатура расшифровывается как “corona virus disease 2019”.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, название было необходимо для того, чтобы избежать неточных и стигматизирующих формулировок.
“Нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием. Наличие имени имеет значение для предотвращения использования других имен, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса”, — отметил он.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Из-за быстрого распространения коронавируса в Китае, в частности в провинции Хубэй, украинцев, которые просили об эвакуации, перевезут в Киев.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая рассказала, каким должен быть алгоритм действий человека, который подозревает, что мог заразиться новым коронавирусом.
- По состоянию на 11 февраля, вследствие распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, заражены 42 тысячи 638 человек. За сутки в КНР умерли 106 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больниц.