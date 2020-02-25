Ознакомиться с документом можно на сайте ВОЗ.

Так, коронавирусная инфекция COVID-19 была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань, Китай.

Пассажирским судам, осуществляющим международные рейсы, рекомендуется разработать план борьбы со вспышкой и прописать следующие аспекты:

место (места), где люди с подозрением на вирус могут находиться индивидуально до высадки и трансфера в медицинское учреждение;

коммуникация между отделениями (медицинское, домашнее хозяйство, прачечная, обслуживание в номерах и т. д.) для лиц в изоляции;

клиническое ведение случая на борту;

процедуры очистки и дезинфекции потенциально зараженных территорий, включая изоляционные комнаты;

контроль всех, кто имел контакты с заболевшими;

требование от пассажиров и команды заполнить формы – Passenger/Crew Locator Forms, – в которых указывается вся история болезни;

обеспечение общественного питания, утилизация отходов, стирка, посуда для изолированных путешественников.

Информация перед высадкой пассажиров

Информация PLF предоставляется по запросу органов здравоохранения для облегчения отслеживания контактов, в случае обнаружения подтвержденного случая после высадки и после окончания рейса.

Читайте также: В России разогнали фейк о лекарстве от коронавируса

Предварительная посадка

До прекращения вспышки COVID-19 руководство пассажирских судов, которые отправлялись в международный рейс, должно предоставлять пассажирам общую информацию о COVID-19 и его профилактике.

Обучение

Владельцы судов должны предоставить указания экипажу относительно распознавания симптомов COVID-19.

Экипажу следует напомнить о процедурах, которые необходимо соблюдать, когда у пассажира или члена экипажа на борту проявляются признаки и симптомы, указывающие на острое респираторное заболевание.

Можно разработать конкретные для страны указания, например: https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html

Временное руководство ВОЗ “Уход на дому за пациентами с подозрением на новый коронавирус”.

Обнаружение случая заболевания:

Заболевшего следует проинструктировать.

немедленно надеть медицинскую маску;

соблюдение правил гигиены рук;

немедленная изоляция в каюте, комнате или помещении с закрытой дверью.

Помимо медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь, ко всем лицам, попадающим в изолятор следует применять стандартные меры предосторожности.

Читайте также: Во Франции вылечили всех больных коронавирусом

Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Читайте также: Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи коронавируса

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где есть 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом врачам.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть 2019-nCoV.

Если у вас легкие респираторные симптомы и вы не ездили в Китай или по территории Китая

Если у вас наблюдаются слабо выраженные симптомы заболевания органов дыхания и вы не посещали Китай, вам следует тщательно соблюдать элементарную респираторную гигиену и гигиену рук и, по возможности, оставаться дома до выздоровления.

В качестве общей меры предосторожности соблюдайте обычные правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо и птица или другие продукты животного происхождения.

После прикосновения к животным или продуктам животного происхождения регулярно мойте руки чистой водой с мылом; не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту; избегайте контактов с больными животными и не трогайте испорченные продукты животного происхождения.

Избегайте любых контактов с другими животными на территории рынка (бродячими котами или собаками, грызунами, птицами, летучими мышами). Избегайте контактов с потенциально зараженными отходами или жидкостями животного происхождения на полу или других поверхностях в магазинах или рыночных павильонах.

Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения.

В соответствии с правилами обеспечения безопасности продуктов питания особую осторожность следует проявлять при обращении с сырым мясом, молоком или органами животных во избежание перекрестного загрязнения продуктами питания, не прошедшими термическую обработку.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.