Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Deutsche Welle.
Он отметил, что медики смогут лучше бороться с коронавирусом, если им будет известно о его происхождении.
“Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе о том, как началась вспышка”, – отметил глава ВОЗ.
Кроме этого, Гебрейесус сказал, что многие страны добились прогресса в преодолении коронавируса. Он сделал акцент на том, что глобальная пандемия ускоряется.
Он не уточнил, в чем будет заключаться миссия группы. По его словам, ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.
Гебрейесус сказал, что пандемия обнажила “лучшие и худшие качества человечества”.
- Ранее американское издание The New York Times писало, что в Китае опубликовали отчет по борьбе с коронавирусом, в котором скрывают свои ошибки.
- Китайские власти утверждают, что не задерживали и не скрывали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).