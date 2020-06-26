Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Генрі П. Клюге заявив, що в 11 країнах Європи, серед яких і Україна, можливий новий значний сплеск коронавірусу COVID-19 через занадто стрімке скасування карантинних обмежень.

Це зазначено в його заяві.

Він зробив акцент на тому, що системи охорони здоров’я цих 11 країн можуть знову опинитися на “межі краху”.

“Протягом кількох тижнів я говорив про ризик відновлення, оскільки країни пристосовуються до карантинних обмежень. У деяких країнах Європи цей ризик став реальністю – в 30 країнах спостерігалося збільшення нових випадків за останні два тижні”, – сказав він.

При цьому, представник ВООЗ зазначив, що в 11 країнах передача коронавірусу привела до вельми значного спалаху.

Серед цих країн він назвав Україну.

Ось повний список: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Косово, Киргизстан, Молдова, Північна Македонія, Швеція і Україна.

Клюге зазначив, що в Європі фіксується близько 20 тисяч нових випадків зараження COVID-19 і понад 700 смертей щодня.

При цьому, він привів в приклад Польщу, Німеччину, Іспанію та Ізраїль за їх швидкі дії у відповідь на нові спалахи.