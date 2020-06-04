Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

“В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна осенью”, – сказал Клюге.

Помимо того, в ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса также может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний осенью.

По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 588 новых случаев, что является антирекордом с начала вспышки в нашей стране.