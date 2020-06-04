Об этом сообщило британское издание The Telegraph.
“В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна осенью”, – сказал Клюге.
Помимо того, в ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса также может совпасть со вспышками других инфекционных заболеваний осенью.
По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 588 новых случаев, что является антирекордом с начала вспышки в нашей стране.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.