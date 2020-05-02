Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета ВОЗ относительно чрезвычайной ситуации.

“Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения”, – заявил Гебреисус.

Он отметил, что к соответствующему заключению пришли единогласно на заседании комитета. Вопрос обсуждали 18 экспертов и 13 консультантов.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации созовут в течение 90 дней.

Также ВОЗ призвал страны мира продолжать помогать пораженным пандемией государствам.