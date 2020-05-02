Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета ВОЗ относительно чрезвычайной ситуации.
“Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения”, – заявил Гебреисус.
Он отметил, что к соответствующему заключению пришли единогласно на заседании комитета. Вопрос обсуждали 18 экспертов и 13 консультантов.
Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации созовут в течение 90 дней.
Также ВОЗ призвал страны мира продолжать помогать пораженным пандемией государствам.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лабораторных условиях.
- Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.