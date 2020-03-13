Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении сказано, что независимости от расположения страны, климатических условий, возраста человека, средств защиты и так далее – риск заражения коронавирусной инфекцией сохраняется.

Единственный и самый эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день, частое мытье рук.

Миф 1. Коронавирус погибает в условиях холода и мороза

В ВОЗ отметили, что нет оснований полагать, что холодная погода может уничтожить новый коронавирус или другие заболевания.

Миф 2. Горячая ванна убивает коронавирусную инфекцию

Если человек будет принимать горячую ванну, это никоим образом не отразится на том, заразиться ли он коронавирусной инфекцией.

Миф 3. Коронавирус передается через укусы комаров

На сегодняшний день нет ни одного подтвержденного факта того, что новый коронавирус может передаваться комарами. Новый коронавирус – это респираторный вирус, который распространяется через капли, образующуюся, когда инфицированный человек кашляет или чихает, или через капли слюны или выделения из носа.

Миф 4. Сушилки для рук уничтожают коронавирус

Если после мытья рук или дезинфекции кожи определенными средствами защиты высушить руки с помощью механической сушилки, это никоим образом не повлияет на вероятность заражения.

Миф 5. Ультрафиолет убивает коронавирус

Не стоит использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожи, так как ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение.

Миф 6. Тепловые сканеры помогают найти зараженных коронавирусом

Тепловые сканеры эффективны только тогда, когда нужно быстро определить, у кого существенно повышена температура тела. При этом, если человек заражен коронавирусной инфекцией, температура тела может повыситься в период от 2 до 10 дней.

Миф 7. Спирт и хлор уничтожают коронавирус

Независимо от того, какой жидкостью для дезинфекции поверхности кожи будет пользоваться человек, распыление не может спасти от заражения, но при этом будет вредным для одежды и слизистой оболочки глаз и рта.

Миф 8. Вакцина от пневмонии защищает от коронавируса

Нет. Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Вирус настолько новый и необычный, что ему нужна собственная вакцина. Исследователи пытаются разработать вакцину против 2019-нКоВ, и ВОЗ поддерживает их усилия.

Миф 9. Регулярное промывание носа физраствором предотвращает попадание коронавируса

Пока что нет данных о том, что регулярное промывание носа физиологическим раствором защитило людей от заражения новым коронавирусом. Есть лишь некоторые ограниченные доказательства того, что регулярное промывание носа физраствором может помочь людям быстрее восстановиться после простуды. Тем не менее, регулярное полоскание носа не предотвращает респираторные инфекции.

Миф 10. Чеснок предотвращает заражение коронавирусом

Чеснок – это здоровая пища, которая может иметь некоторые противомикробные свойства. Тем не менее, нет данных о том, что употребление чеснока защитило людей от нового коронавируса.

Миф 11. Коронавирусом заражаются только пожилые люди

На самом деле, люди в любом возрасте могут быть заражены новым коронавирусом (2019-нКоВ). Пожилые люди и люди с ранее существовавшими заболеваниями (такими как астма, диабет, болезни сердца) оказываются более уязвимыми для нового типа вируса.

Миф 12. Антибиотики эффективны для профилактики коронавируса

Нет, антибиотики не действуют против вирусов, только бактерии. Однако, если человека госпитализировали из-за 2019-нКоВ, ему могут прописать антибиотики, поскольку возможна бактериальная коинфекция.

Миф 13. Коронавирус можно вылечить специальным лекарствами

На сегодняшний день не существует специальных лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса (2019-нКоВ). Тем не менее, инфицированные вирусом должны получать соответствующую помощь для облегчения и лечения симптомов.