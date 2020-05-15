Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Independent
Он отметил, что европейские страны “должны сохранять бдительность”, несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели.
“Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори. Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет”, – заявил он.
Он предупредил, что замедление вспышки в не означает, что пандемия подходит к концу. Он пояснил, что вирус все еще активный в Европе, но сместился в восточную часть, в такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан и Россия.
По его словам, именно общественное поведение будет иметь ключевую роль в “сдерживании распространения вируса”, потому что многие страны уже начали послаблять меры карантина.
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