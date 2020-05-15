Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам Европы уже начинать готовиться к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью и зимой.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает The Independent

Он отметил, что европейские страны “должны сохранять бдительность”, несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели.

“Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори. Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет”, – заявил он.

Он предупредил, что замедление вспышки в не означает, что пандемия подходит к концу. Он пояснил, что вирус все еще активный в Европе, но сместился в восточную часть, в такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан и Россия.

По его словам, именно общественное поведение будет иметь ключевую роль в “сдерживании распространения вируса”, потому что многие страны уже начали послаблять меры карантина.