Об этом идет речь в сообщении ВОЗ в Twitter.

“Антибиотики не действуют против вирусов, только против бактерий. 2019-nC0V является вирусом, и поэтому антибиотики не должны использоваться в качестве средства профилактики или лечения”, — подчеркнули в организации.

В то же время в ВОЗ отметили, что специальных лекарств, которые могли бы обезопасить от инфицирования новым коронавирусом нет.

“На сегодняшний день не существует ни одного конкретного лекарства, которое рекомендуется для того, чтобы предотвратить или лечить вирус. ВОЗ помогает ускорить усилия в области исследований и разработок с рядом партнеров”, — добавили в организации.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.