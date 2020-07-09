Об этом сообщило британское издание The Guardian.

При этом на данный момент в ВОЗ не публикуют сведений о том, чем конкретно будет заниматься создаваемый комитет, который возглавит бывшая глава правительства Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф.

По словам главы ВОЗ, целью работы комитета будет оценка национальных систем эпидемиологического надзора и тех действий, которые были предприняты государствами в ответ на пандемию коронавируса.

В то же время, полный состав комитета еще не определен. Первый промежуточный отчет комитета должен быть предоставлен уже в ноябре 2020 года, а полный окончательный отчет – в мае 2021 года.

Как рассказал глава ВОЗ, конечной целью работы комитета будет разработка модели глобального управления здравоохранением, координирующей меры на новые вспышки эпидемий в разных государствах.

“Мы должны собраться вместе в глобальном разговоре, чтобы извлечь эти с трудом завоеванные уроки и превратить их в действия. Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся сейчас, – это не сам вирус. Скорее, это отсутствие лидерства и солидарности на глобальном и национальном уровнях. Мы не можем победить эту пандемию, будучи в разделенном мире”, – заявил он.