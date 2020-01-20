Об этом сообщает агентство Reuters.
ВОЗ обнародовало заявление на фоне сообщений китайских врачей, согласно которым коронавирус нового типа может передаваться в том числе и от одного человека к другому.
В частности, так уже заразились не менее 14 работников медицинских учреждений, сообщил глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань.
Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.
Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.
- В крупных аэропортах США будут проверять пассажиров, прибывших из Китая, на заражение неизвестным респираторным вирусом.