Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.

Об этом сообщает агентство Reuters.

ВОЗ обнародовало заявление на фоне сообщений китайских врачей, согласно которым коронавирус нового типа может передаваться в том числе и от одного человека к другому.

В частности, так уже заразились не менее 14 работников медицинских учреждений, сообщил глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.