Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Как сообщалось ранее, 22 мая медицинский журнал The Lancer опубликовал исследование, в котором сообщается, что гидроксихлорохин не приносит пользы при лечении коронавируса, однако может наносить вред.
25 мая Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания антималярийного препарат гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавирусной инфекции.
В среду, 3 июня, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что комитет по безопасности и мониторингу изучил данные о смертности от препарата и рекомендовал продолжить испытания.
“На основании имеющихся данных о смертности члены комитета рекомендовали не изменять протокол испытаний, так как нет причин для этого. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая испытания гидроксихлорохина”, — отметил Гебреисус.
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- Президент США принимает антималярийный препарат гидроксихлорохин с целью профилактики коронавирусной болезни.