Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Как сообщалось ранее, 22 мая медицинский журнал The Lancer опубликовал исследование, в котором сообщается, что гидроксихлорохин не приносит пользы при лечении коронавируса, однако может наносить вред.

25 мая Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания антималярийного препарат гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавирусной инфекции.

В среду, 3 июня, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что комитет по безопасности и мониторингу изучил данные о смертности от препарата и рекомендовал продолжить испытания.

“На основании имеющихся данных о смертности члены комитета рекомендовали не изменять протокол испытаний, так как нет причин для этого. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая испытания гидроксихлорохина”, — отметил Гебреисус.