Об этом сообщается в отчете ВОЗ.
Уточняется, что 21 июня в мире было зафиксировано 183 020 новых случаев заражения коронавирусом.
При этом 116 тысяч новых случаев было зафиксировано в странах Южной и Северной Америки.
Данный суточный прирост является рекордным за все время пандемии коронавируса. Ранее максимум был зафиксирован 18 июня, когда в ВОЗ сообщали о 181 тысяче новых зафиксированных случаев заражения. Ранее каждые сутки долго фиксировалось не больше 150 тысяч.
По информации ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 8,7 миллиона людей.
Больше всего заражений зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (2,3 миллиона заражений). Второе место занимает Бразилия (1,083 тысячи заражений), а третье – Россия (583 тысячи заражений).
- По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19, за сутки – 681 новый. Среди новых случаев – 45 детей и 48 медработников.