Во Всемирной организации здравоохранения объявили о суточном рекорде зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается в отчете ВОЗ.

Уточняется, что 21 июня в мире было зафиксировано 183 020 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом 116 тысяч новых случаев было зафиксировано в странах Южной и Северной Америки.

Данный суточный прирост является рекордным за все время пандемии коронавируса. Ранее максимум был зафиксирован 18 июня, когда в ВОЗ сообщали о 181 тысяче новых зафиксированных случаев заражения. Ранее каждые сутки долго фиксировалось не больше 150 тысяч.

По информации ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 8,7 миллиона людей.

Больше всего заражений зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (2,3 миллиона заражений). Второе место занимает Бразилия (1,083 тысячи заражений), а третье – Россия (583 тысячи заражений).