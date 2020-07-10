На Донбассе в результате обстрелов боевиков украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов был ранен украинский боец.

Ранен военный был доставлен в госпиталь, ему оказана медицинская помощь. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

“Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупанты и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников”, – отметили в штабе.