Возле затонувшего в Одессе танкера «Делфи» снова обнаружили загрязнение воды

В среду, 15 июля, сотрудники администрации порта совместно с инспекторами областной Госэкоинспекции зафиксировали небольшое пятно у судна “Делфи” и отобрали пробы воды для анализа.

Об этом сообщили в администрации Одесского морского порта.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.