В каждом обществе существуют "вечные" темы – те, что с завидным постоянством снова и снова вызывают новый виток дискуссии. В Украине одна из таких – возможность построить свою "Кремниевую долину".

За последние лет 10 IT оброс мифами и легендами, ореолом успешности, а следовательно и повышенным интересом. Не удивительно, что видео на канале вДудь “Как устроена IT-столица мира” набрало уже более 16 млн просмотров. Для тех из вас, кому все-таки интересны особенности калифорнийской стартаперской мекки и возможность реализации чего-то подобного на украинских черноземах, но лениво смотреть трехчасовое видео, предлагаем своеобразную “выжимку” ключевых тезисов сюжета Юрия Дудя и предположения, что требуется Украине, по версии Татьяны Снопко, директора по коммуникациям общественной организации “Ассоциация Noosphere”, которая в свою очередь занимается созданием экосистемы, благоприятной для появления инженерных стартапов в нашей стране.

Что такое Кремниевая долина?

В 1989 году власти Калифорнии присвоили неприметному гаражу Дейва Паккарда, сооснователя компании Hewlett-Packard (HP) статус “место рождения Кремниевой долины” и сделали его историческим памятником Калифорнии. Именно в этом гараже в 1938 году Девид Паккард и Уильям Хьюлетт начали свои разработки, которые впоследствии привели к появлению огромной корпорации, ставшей частью основы экосистемы, с 1977 года известной нам как Кремниевая долина. На сегодня там расположены штаб-квартиры многих технологических компаний, входивших в разное время в список Fortune 1000, в том числе Google, Facebook, Oracle, Intel, eBay, Yahoo и многие другие. Многие из этих компаний были созданы выпускниками Стэнфордского университета, популяризируют его ценности. Закономерно, что на территории офисов и кампусов этих компаний старательно воссозданы условия, копирующие по сути сам Стэнфорд. Свою же историю этот частный исследовательский университет ведет с 1891 года. И надо учитывать, что на тот момент Калифорния вовсе не была на задворках цивилизации: в этом регионе еще с 1868 года успешно функционировал Бэркли, старейший из десяти кампусов Калифорнийского университета. К слову, он считается лучшим государственным университетом мира и единственным государственным университетом, который входит в 10-ку лучших учебных заведений мира.

Другими словами в основе экосистемы мы имеем научное сообщество, которое существует без малого 200 лет, готовое делиться знаниями и финансами. В большинстве случаев стартапы, появившиеся в Кремниевой долине, получали финансирование от Стэнфорда или ангельские инвестиции от преподавателей этого университета. Важный тезис, который следует запомнить: не государство определяло место и финансирование для высокотехнологического хаба, а учебное заведение дало дорогу в жизнь такому количеству талантливых студентов, что за 100 лет вокруг университета сформировалась уникальная среда.

И вот некоторые из ее особенностей, которые так и хочется сопроводить риторическими вопросами применимости в Украине:

1. В своем интервью Дудю Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, который в свое время запустил мобильную версию youtube, признается, что долго искал себя и, когда прочел книгу о компании Google понял, что кто-то уже построил корпоративную культуру, к которой он хотел бы быть причастным. Далее все герои под тем или иным предлогом возвращаются к вопросу особой атмосферы, культурных ценностей и менталитета.

Есть ли в Украине хоть одна компания, чья корпоративная культура могла бы побудить зарубежных экспертов приехать к нам в страну?

2. У региона до сих пор есть аура “золотой лихорадки”, которая стимулирует иммиграцию с той разницей, что сегодня в Калифорнию едут лучшие умы – предприниматели, ученые, – а не старатели.

Сколько специалистов высокого уровня иммигрировало в Украину, скажем, за последние лет 5? Политические фигуры не в счет!

3. В США в целом и в Кремниевой долине в частности отличный от Украины горизонт планирования. Так, особенностью “долинской” ментальности является нацеленность на большую победу в будущем, а не на быстрый кэш в настоящем. Отсюда один из ключевых показателей успешности продукта является LTV – долговременная ценность клиента. При этом network строится долго: чтобы с тобой от small talk перешли к предметному разговору, часто надо “провариться” в среде лет 5. Герои программы Дудя так говорят о разных городах: Москва стремится зарабатывать здесь и сейчас, Нью-Йорк стремится к власти, а Долина – изменить этот мир. Амбициозный план не на завтра.

Для сравнения горизонт планирования обычных украинцев не превышает 1,5 месяца, согласно данных PwC. Эту же тенденцию мы отслеживаем в работе стартапов при приеме заявок на Vernadsky Challenge: конкурсантам порой сложно грамотно спланировать не только вывод своего продукта на рынок, но и бюджет. В прошлом году мы впервые столкнулись с ситуацией, когда победитель не сумел потратить выигранный целевой грант…

4. Одно из самых часто употребляемых слов при описании Кремниевой долины – слово “толерантность”. Там с интересом принимают все новое и сумасшедшее. Без трагедии принимают провал. Более того, 5 неуспешных проектов в резюме будут оценены выше, чем один позитивный опыт.

В Украине Андрей Федорив в 2015 году стартовал Fuck Up Nights – новый формат ивентов, где успешные люди были призваны делиться не своими достижениями и рекомендациями, как повторить их результат, а своими провалами. Постепенно формат сошел на нет по банальной причине: истории, которые осмеливались озвучить со сцены наши соотечественники не тянули на статус “провальных” по американским меркам. Все мы в той или иной мере болеем “комплексом отличника”, привитым нам советской системой образования. И если в Пало Альто зазорно “понтоваться” деньгами, то у нас гораздо более распространен вопрос “ты что, умнее всех тут?”.

5. Общий фон Кремниевой долины – желание инвестировать и создавать стартап. Его же особенность – открытость и безостановочный networking. Даже тот, кто изначально не был заинтересован в собственном проекте, попадая в эту среду настраивается на общую волну. В Кремниевой долине все делятся друг с другом какими-то идеями и проверяют гипотезы.

В Украине мы проводим конкурс инженерных стартапов с 2015 года и до сих пор получаем отказ от соискателей отвечать на вопросы о преимуществах их разработок под предлогом, что мы украдем идею. Украинцы категорически отказываются верить, что идея без реализации, команды не стоит ничего, в то время как американские стартаперы больше всего ценят экспертный отзыв об их продукте.

6. Более 700 млн людей используют Facebook Мероприятия по всему миру. В Кремниевой долине эта “фишка” социальной сети очень популярна – по геолокации можно оперативно выяснить, что сейчас происходит поблизости, какая “сходка” – meetup. Здесь мало заморачиваются антуражем – специальной локацией, рекламой ивента и его фирменным стилем. Они тут на потоке. Часто носят разовый характер. Их цель скорее даже не в том, чтобы собрать какое-то определенное количество участников для дискуссии на заданную тему, а в том, чтобы в некотором смысле сузить аудиторию. Ведь стартапы тут “пилят” все. А потому вопрос сводится в большей степени к конкретизации ниши. Другими словами ценность американских митапов и нетворкинга как такового вовсе не в формате и бесплатном кофе, а в людях, которые они собирают и, которые готовы безвозмездно отдавать – свои знания в форме советов и деньги в форме инвестиций. В большинстве своем они приходят на митапы стихийно, а не по предпродаже билетов, и за вечер могут посетить сразу несколько подобных “сходок”. И часто-густо в Долине митапы – не про ивент-индустрию и заработок, а про “сохраняй спокойствие и делись знаниями”.

Где-то в начале 2010-х слово митап плотно вошло в обиход в украинской IT среды стараниями ивент-менеджеров. Как это часто бывает, в погоне за форматом где-то затерялся смысл. Вдруг оказалось, что мало подобрать тему и найти спикеров. Это не нетворкинг выходит, а обычная лекция, пусть и очень интересная. Просто потому, что стартаперов мало, а программистов условных Google или Apple, которые готовы поделиться собственный опыт, а часто и кровно заработанными в качестве ангельских инвестиций – и того меньше.

Что же получается, аналог Кремниевой долине в Украине невозможен?

Пожалуй, в формате 1 в 1 и в условиях “на завтра” – это однозначно утопия. С высокой долей вероятности существующие условия Кремниевой долины не позволят развиваться аналогичным проектам, создавая конкуренцию уже на старте.

Вместе с тем, идея построить экосистему вокруг университетов очевидно эффективна. По крайней мере мы в Noosphere в это верим.

“Секретный соус” Кремниевой долины в том, что фундаментальные знания, наука легли в основу бизнеса. В учебный процесс было буквально “прошито” предпринимательство: ключевым стало научиться прикладывать полученные знания. Затем уже успешные студенты стали вкладывать в новых студентов с их идеями. Так, в 2014 году мы стартовали проект лабораторий на базе действующих университетов Украины – Noosphere Engineering School.

Можно сказать, что это в некотором роде “гараж” Hewlett-Packard при ВУЗах – сеть оборудованных для прототипирования помещений. Для дополнительной мотивации к инженерному творчеству Макс Поляков, основатель нашей общественной организации, учредил грант в 2 млн гривен для стартапов в сфере активной биоэлектроники и космических технологий, судьба которого определяется на конкурсе Vernadsky Challenge.

Дополнительно Noosphere регулярно проводит мероприятия различного формата, цель которых – наладить коммуникации и сотрудничество между реализовавшимися предпринимателями, экспертами узкой специализации и начинающими энтузиастами-исследователями.

В слогане нашей общественной организации technology knowledge humanity отражены наши ценности, в том числе и наше стремление делиться знаниями – в лучших традициях Кремниевой долины с ее митапами. Кто знает, может, через 200 лет плоды экосистемы, появление которой в Украине инициировала Noosphere, заставят обсуждать уже новый феномен high tech колыбели.