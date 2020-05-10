#Буквы рассказывают, когда в Украине будут отмечать Вознесение Господне.
У римо-католиков Вознесение припадает на 21 мая.
В христианстве 40 дней – не случайное число. В Святом Писании много событий связано с цифрой 40.
Например, младенцев для представления в Храм Господа по закону Моисееву родители приносили на 40-й день. Сорок дней и сорок ночей Бог лил на землю дождь во время всемирного потопа. Сорок лет сыновья Израиля блуждали пока пришли в землю обетованную.
Сорок дней и сорок ночей Моисей находился на горе, когда написал заповеди Господни.
Что можно делать в этот праздник?
- Важно почтить память предков и помолиться;
- Желательно находиться в кругу семьи;
- Также важно прийти в церковь на службу;
- Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;
- Надо помогать всем, кто об этом просит;
- Очень важно настроиться на хорошие мысли;
- Разрешается дарить близким небольшие подарки.
Чего категорически нельзя делать?
- Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;
- Выносить мусор;
- Нельзя ничего резать;
- Не разрешается заниматься стрижкой волос;
- Запрещено ругаться и находиться в плохом настроении;
- Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;
- Нельзя отказывать никому в помощи.
Приметы на Вознесение Господне
- Считается, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладает целебными свойствами;
- Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды;
- Если на Вознесение холодно и идет дождь, предполагается, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота;
- Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могут смело сеять теплолюбивые злаки.
У украинцев принято считать, что праздник Вознесения символизирует приход лета.
- Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины перенесла поминальные дни на 6 июня.