#Буквы рассказывают, когда в Украине будут отмечать Вознесение Господне.

У римо-католиков Вознесение припадает на 21 мая.

В христианстве 40 дней – не случайное число. В Святом Писании много событий связано с цифрой 40.

Например, младенцев для представления в Храм Господа по закону Моисееву родители приносили на 40-й день. Сорок дней и сорок ночей Бог лил на землю дождь во время всемирного потопа. Сорок лет сыновья Израиля блуждали пока пришли в землю обетованную.

Сорок дней и сорок ночей Моисей находился на горе, когда написал заповеди Господни.

Что можно делать в этот праздник?

  • Важно почтить память предков и помолиться;
  • Желательно находиться в кругу семьи;
  • Также важно прийти в церковь на службу;
  • Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;
  • Надо помогать всем, кто об этом просит;
  • Очень важно настроиться на хорошие мысли;
  • Разрешается дарить близким небольшие подарки.

Чего категорически нельзя делать?

  • Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;
  • Выносить мусор;
  • Нельзя ничего резать;
  • Не разрешается заниматься стрижкой волос;
  • Запрещено ругаться и находиться в плохом настроении;
  • Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;
  • Нельзя отказывать никому в помощи.

Приметы на Вознесение Господне

  • Считается, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладает целебными свойствами;
  • Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды;
  • Если на Вознесение холодно и идет дождь, предполагается, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота;
  • Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могут смело сеять теплолюбивые злаки.

У украинцев принято считать, что праздник Вознесения символизирует приход лета.