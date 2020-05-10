28 мая православные и греко-католики будут отмечать еще один важный праздник - Вознесение Господне. Праздник отмечается на 40-й день после праздника Пасхи. Обычно это происходит в четверг 6-й недели, считая со дня Пасхи.

#Буквы рассказывают, когда в Украине будут отмечать Вознесение Господне.

У римо-католиков Вознесение припадает на 21 мая.

В христианстве 40 дней – не случайное число. В Святом Писании много событий связано с цифрой 40.

Например, младенцев для представления в Храм Господа по закону Моисееву родители приносили на 40-й день. Сорок дней и сорок ночей Бог лил на землю дождь во время всемирного потопа. Сорок лет сыновья Израиля блуждали пока пришли в землю обетованную.

Сорок дней и сорок ночей Моисей находился на горе, когда написал заповеди Господни.

Что можно делать в этот праздник?

Важно почтить память предков и помолиться;

Желательно находиться в кругу семьи;

Также важно прийти в церковь на службу;

Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;

Надо помогать всем, кто об этом просит;

Очень важно настроиться на хорошие мысли;

Разрешается дарить близким небольшие подарки.

Чего категорически нельзя делать?

Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;

Выносить мусор;

Нельзя ничего резать;

Не разрешается заниматься стрижкой волос;

Запрещено ругаться и находиться в плохом настроении;

Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;

Нельзя отказывать никому в помощи.

Приметы на Вознесение Господне

Считается, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладает целебными свойствами;

Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды;

Если на Вознесение холодно и идет дождь, предполагается, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота;

Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могут смело сеять теплолюбивые злаки.

У украинцев принято считать, что праздник Вознесения символизирует приход лета.