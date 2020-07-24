Об этом сообщает издание The Guardian.

8-раундовый показательный бой состоится 12 сентября в Калифорнии (США). Трансляция будет доступна в социальной сети Triller (на платной основе).

Поединку будут предшествовать “разогревочные” бои, а также музыкальные выступления.

Информацию о поединке подтвердил в своих социальных сетях 54-летний Майк Тайсон.

“Я возвращаюсь”, – написал боксер и опубликовал промо-ролик предстоящего боя.

51-летний Джонс-младший в Instagram опубликовал афишу предстоящего боя. Он отметил, что счастлив выйти на бой с Тайсоном.

“Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном произойдет! Я всегда был готов и буду готов и в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично”, – написал Джонс.

Майк Тайсон – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Он абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990), линейный чемпион (1988—1990). В поединках он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений.

Тайсон провел последний бой на профессиональном ринге в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения выставочных поединков.

Рой Джонс-младший— американский боксер-профессионал. Он абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории, чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях. Возглавлял рейтинг pound for pound (рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring) в 1996, 1999 и 2003 годах.

Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой длинной серии защит объединенного титула в полутяжелом весе. Первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титулы во втором среднем, полутяжелом и тяжелом весе.

На счету Джонса – 66 побед в профессиональном боксе (из них 47 нокаутом) и 9 поражений. Боксер вышел “на пенсию” в 2018 году. Известно, что в 2015 году он получил российское гражданство.