Об этом Воронченко рассказал в интервью “Радио Свобода”.

При этом адмирал признал, что повреждения кораблей оказались слишком серьезными для того, чтобы отремонтировать их в течение трех месяцев, как планировалось первоначально.

“Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу “Бердянска”. Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезда адвокатов, которые представляют Украину в международных судах. Будет еще раз осмотр катеров и буксира “Яны Капу”, и в конце следующей недели катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир пойдут на плановый ремонт”, – заявил он.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.