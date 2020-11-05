Украинская певица Оля Полякова и российский певец Филипп Киркоров выступили в Дубае (ОАЭ) на концерте PaRus 2020.

Об этом Киркоров рассказал в своих stories и в посте в Instagram.

Певец назвал эту встречу символичной, поскольку фестиваль проходил в День народного единства России.

“Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами”, – написал он на своей странице.

Он подчеркнул, что народы Украины и России жили в одной стране и “говорят на одном языке”.

В stories певец назвал эту встречу воссоединением двух народов.

Кроме Поляковой и Киркорова на фестивале выступили российские певцы Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин.

Сама певица в ленте Instagram никак эту встречу не освещала, хотя в stories пригласила зрителей на концерт и опубликовала фото с Киркоровым.