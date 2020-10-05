Об этом сообщает The Brussels Times.

“В составе правительства Бельгии, который был назначен на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, и это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ. Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых . Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации”, – говорится в сообщении.

Как отметила Де Суттер в Twitter, она гордится, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС “гендерная принадлежность не является проблемой”.

Политик также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация остается иной.

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.