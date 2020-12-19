Об этом сообщается в Twitter чемпіоната.

Сборная Украины выиграла золото в командном многоборье на ЧЕ в Мерсине (Турция).

Анастасия Моттаки, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева набрали 154,663 балла и выиграли золото. Серебро получила Румыния, в которой 154,496 пункта.

Бронзу получила Венгрия с суммой 151,597.

The delighted Ukrainian team wins the 2020 European team title#Mersin2020 pic.twitter.com/dGWMEHxNwr — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 19, 2020

Женская сборная Украины впервые в истории выиграла золото ЧЕ в командном первенстве.