Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым цифровые паспорта юридически приравниваются к бумажным и пластиковым документам.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона №4355 проголосовали 302 нардепа.

Целью законопроекта является закрепление на уровне законодательства возможности беспрепятственного использования гражданами Украины цифрового паспорта (е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу).

Как известно, Министерство цифровой трансформации Украины запустило цифровые паспорта в мобильном приложении “Дия” в апреле прошлого года. По данным ведомства, сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев: более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.

До сих пор возможность использования украинцами электронных паспортов обеспечивалась в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета Министров от 15 апреля 2020 года. Этот проект правительства является временным (вводился только на 2020 – 2021 гг.)

Принятый сегодня законопроект обеспечит на законодательном уровне возможность дальнейшего использования электронных документов в мобильном приложении наравне с обычными паспортами.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, уже с 23 августа 2021 года “украинцам достаточно будет иметь с собой цифровой паспорт в смартфоне для любой жизненной ситуации”, и пользователи “Дии” “больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают”.

То есть биометрический паспорт и ID-карта в “Дие” с 23 августа на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового.

Цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Исключением являются случаи: 1) пересечения государственной границы (т.е. по цифровым паспортам выехать за границу будет невозможно); 2) въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

В министерстве подчеркнули, что Украина стала первым государством мира, “где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов”.

“Цифровыми документами в смартфоне пользуются также в Польше, Южной Корее. Похожие проекты внедряются в Великобритании, Финляндии, США. Граждане Эстонии пользуются цифровой ID-картой, с которой могут онлайн получать государственные услуги, управлять банковскими счетами, голосовать через интернет. Однако именно Украина – первое государство мира, где цифровые паспорта в смартфоне юридически получили такую же силу, что и бумажные и пластиковые документы”, – отмечается в сообщении.