В иракском городе Дахук родился мальчик с тремя пенисами. Это первый зафиксированный случай трифаллии в истории.

Об этом сообщается медицинское издание ScienceDirect.

Аномалию заметили не сразу, а лишь спустя три месяца. Родители мальчика обратились в больницу, так как думали, что у сына опухоль мошонки.

Во время осмотра доктор обнаружил у ребенка два дополнительных пениса. Первый был около 2 см в длину с головкой и находился возле корня полового члена, а второй был примерно 1 см и находился ниже мошонки. Ни в одном из них не было уретры, поэтому хирурги решили удалить лишние гениталии.

Мальчика осмотрели через год после операции, сейчас он в полном порядке.

Что стало причиной патологии, неясно.

Состояние сверхкомплектных пенисов – чрезвычайно редкая врожденная аномалия, и каждый случай имеет уникальную картину и не является идентичным.