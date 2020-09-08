19-20 сентября в Украине состоится онлайн-забег с собаками Pro Plan® Dog Run Online, в котором сможет принять участие каждый желающий. Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine.

Забег с собаками охватит всю Украину, и пробежать его можно будет в любой точке страны. Владельцы собак уже сейчас могут регистрироваться на сайте мероприятия и начинать тренировки вместе со своими любимцами.

Формат забега Pro Plan® Dog Run Online разрешает принимать участие в нем дистанционно. Для участия не нужно ехать в Киев или куда-то еще. Около 200 участников со своими собаками будут преодолевать дистанцию в своих городах по самостоятельно выбранным маршрутам. Таким образом будут соблюдены условия карантина.

На финише участники и собаки получат памятные награды: медали для бегунов и эксклюзивные адресники для их четырехлапых напарников. Медали и адресники приедут по почте заранее, так что можно будет наградить себя сразу на финише.

Также все участники получат по 3 кг корма суперпремиум класса от ТМ PRO PLAN®, а также вкусняшки для своей собаки.

“Pro Plan® Dog Run Online – это забег об общих эмоциях, общей победе, взаимоподдержке и близости со своей собакой. Эмоции – это то, что более всего впадает в душу. Вы, ваш пес, дистанция, которую вы вместе преодолели – все это сближает и остается в памяти на года. Бег с собакой – это возможность объединить классическую прогулку со спортов, разделить время со своим верным питомцем, подарить ему свою любовь”, – считают в Run Ukraine.

Как принять участие?

выбрать комфортную дистанцию (1 км, 3 км или 5 км)

зарегистрироваться на сайте https://workua.kyivhalfmarathon.org/

выйти на пробежку с собакой 19 или 20 сентября 2020 года

преодолеть выбранную дистанцию и зафиксировать пробежку при помощи бегового приложения на телефоне

отправить скрин забега на почту [email protected]

получить медаль для себя и жетон-адресник для своей собаки.

Онлайн-забеги с собаками Pro Plan® Dog Run Online состоятся 19-20 сентября в рамках 10-го юбилейного Киевского полумарафона 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online, который так же состоится в онлайн-формате. Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия – https://workua.kyivhalfmarathon.org/

Справка

ТМ PRO PLAN® — супер-премиум бренд легендарной компании Purina с опытом работы в сфере ухода за животными уже более 85 лет.

Run Ukraine — организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]